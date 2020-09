Bonus pc e tablet: sconti fino a 2.000 euro, ecco come richiederlo

Bonus pc e tablet: criteri di assegnazione, prodotti scontati, come fare richiesta e da quando

A seguito della pandemia da Coronavirus il Governo ha predisposto una serie di incentivi per far ripartire l'economia che comprendono bonus per l'acquisto di auto ibride, per le vacanze e il pagamento di babysitter e badanti. Tra questi c'è anche il bonus pc e tablet del Ministero dello Sviluppo Economico, che il 2 settembre ha comunicato diverse novità che lo riguardano. L'incentivo sarà gestito da Infratel, società del gruppo Invitalia che partecipa al piano banda ultra larga per la diffusione della fibra ottica nel Paese.

Infratel sul proprio sito ha specificato che il bonus pc e tablet prevede fino a 500 euro per le famiglie che acquisteranno prodotti tecnologici come pc e tablet oltre a offerte Internet per la casa ma che per le imprese si può arrivare fino a 2.000 euro di agevolazioni.

Bonus pc e tablet: i requisiti

La somma del bonus pc e tablet viene calcolata sulla base del redditto ISEE nelle seguenti modalità:

Sotto i 20.000 euro - 500 euro per l'acquisto di offerte Internet casa di almeno 30 Megabit al secondo, tablet o PC fornito dallo stesso operatore

Fino a 50.000 euro - 200 euro per l'acquisto di offerte Internet casa di almeno 30 Megabit al secondo

Per quanto riguarda le imprese, invece, i parametri sono differenti:

da 500 a 2.000 euro per l'acquisto di offerte Internet casa di almeno 30 Megabit al secondo o 1 Gigabit al secondo in base alla copertura disponibile nella relativa sede, dimensione dell'azienda, numero di dipendenti e altri fattori

“La scelta di attribuire un valore del voucher più elevato per le imprese, rispetto a quello delle famiglie, - chiarisce Infratel - deriva dalla circostanza che le offerte ai clienti business, attualmente presenti sul mercato, hanno mediamente costi più elevati, a fronte di una maggiore banda minima garantita a tali clienti”.

Bonus Internet e pc dove richiederlo e da quando

L'utente non può direttamente ottenere il bonus pc e tablet ma dovrà farne richiesta al suo operatore, che si occuperà di tutte le pratiche. Teoricamente si potrebbe effettuare la richiesta per le agevolazioni a partire dal 20 settembre 2020 ma ad oggi non c'è conferma che ci saranno offerte con bonus pc e internet 500 euro fin da subito. Per il bonus pc e internet 200 euro si parla invece della fine dell'anno.