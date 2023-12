ByoBlu, la televisione dei complottisti che sfida i potenti si quota in Borsa

ByoBlu si quota in Borsa, l'obiettivo per il 2024

ByoBlu si quota in Borsa. La “televisione dei complottisti” fondata da Claudio Messora – ex capo comunicazione del Movimento 5 Stelle - si è data l’obiettivo per il 2024 di “compiere la transizione di Byoblu da tv dei cittadini di nome, a tv dei cittadini di fatto, trasformandola cioè in una società per azioni, con le opportune salvaguardie sulle indebite concentrazioni di potere e di proprietà. Questo consentirà a tutti di possedere finalmente azioni della più grande tv popolare mai concepita nella storia”.

Come riporta Repubblica, la lista dei grandi nemici presi di mira nel corso del tempo è lunga: la scienza, il gruppo Bilderberg, gli Stati Uniti e la loro politica estera, l'Ucraina e Israele, la massoneria. Tra gli alleati della tv popolare, invece, si annoverano nomi come quello del filosofo Diego Fusaro, il giornalista del quotidiano La Verità Francesco Borgonovo e quello ex Rai Fulvio Grimaldi.

I fatturati di Byoblu sono cresciuti esponenzialmente: dai 422 mila euro del 2020 ai quasi 3,5 milioni a fine 2023. “In un’altra parte del mondo, per un’azienda così ci sarebbe la fila degli investitori pronti a infondere capitali dalle dimensioni inimmaginabili. In Italia invece abbiamo ancora bisogno della diffusa generosità dei piccoli donatori”, si lamenta Messora. Per ora sono ancora le donazioni a sostenere i ricavi, anche se tra abbonamenti e pubblicità le entrate si stanno consolidando.