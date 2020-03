Cairo, accuse sulla pubblicità: "Vi spiego come stanno le cose". NUOVO VIDEO

Si infiamma la polemica su Cairo dopo il video in cui, nonostante la quarantena e il coronavirus, indicava grandi opportunità di business per la concessionaria da lui guidata, al punto che secondo il patron del Corriere e di La7 quest’anno si potrà fatturare più dell’anno precedente andando a cercare gli investitori pubblicitari dei settori non indeboliti dall’epidemia, dai produttori di generi alimentari, anche congelati, a quelli farmaceutici fino a quelli della bellezza (Cairo racconta che sua figlia in una farmacia ha visto una bella signora farsi comprare dal marito prodotti per circa trecento euro).

Questo il video di replica alle polemica

Questo il video oggetto delle polemica