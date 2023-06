Cairo incontra i vertici del New York Times. Punta a diventare il nuovo Silvio

Usa, le mosse di Cairo per diventare l'erede di Berlusconi nelle tv

La morte di Silvio Berlusconi ha provocato scossoni in diversi settori, non solo in politica. Si muove anche il mercato della tv e dell'editoria. Non è un caso il viaggio di Urbano Cairo negli Stati Uniti, in agenda incontri importanti con i vertici dei principali quotidiani, dal Washington Post al Wall Street Journal fino al New York Times. L'editore del Corriere della Sera e di La7 cerca investitori per tentare la scalata a Mediaset e non solo. La sua smentita non toglie i riflettori sui suoi movimenti frenetici dopo la scomparsa di Berlusconi. "Non ho cercato nessun socio, nessun investitore, siamo un'azienda che non ha debiti, che ha capacità di credito, non ho in vista investimenti talmente importanti, tali da cercare investitori".

Nel futuro dell’editoria italiana Urbano Cairo non esclude un impiego più ampio dell'intelligenza artificiale. Lo ha fatto capire rispondendo alle domande nel corso di un incontro, organizzato dal Gruppo Esponenti Italiani, a Manhattan, in cui l’imprenditore ha incontrato la classe dirigente italiana a New York. Lo spunto è stato il caso del gruppo tedesco dell’editoria Bild, che ha annunciato una serie di licenziamenti legati all’introduzione dell’intelligenza artificiale. "E’ un tema - ha risposto - su cui ragionare bene, il peso di alcune strutture è notevolissimo, bisognerà fare molta attenzione". Riguardo la regolamentazione dell’impiego dei robot nell’informazione, Cairo ha sottolineato come "l’innovazione tecnologica non puoi fermarla, è come fermare internet, l’innovazione tecnologica è molto veloce. Il digitale, qui in Usa, è considerato ormai come se fosse il passato".