I Duran Duran tornano a Sanremo dopo 40 anni: i superospiti della terza serata

Carlo Conti: "Dopo 40 anni tornano a Sanremo i Duran Duran"

I Duran Duran torneranno al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2025, a distanza di 40 anni dalla loro ultima apparizione, risalente al 1985, quando si esibirono con "The Wild Boys". L'annuncio è stato dato da Carlo Conti confermando la partecipazione della band britannica alla terza serata del festival, il 6 febbraio. Questo ritorno a Sanremo è parte delle celebrazioni per il 40° anniversario della loro storica esibizione al festival.

Oltre all’atteso ritorno sul palco dell’Ariston, i Duran Duran sono pronti a infiammare l’estate italiana con un tour che toccherà alcune delle location più prestigiose del paese: il Circo Massimo di Roma il 15 e 16 giugno, l’Ippodromo Snai San Siro di Milano per I-Days il 20 giugno, e la Fiera del Levante di Bari il 18 giugno. I biglietti per questi eventi sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Nel 2024, la band ha ripubblicato in vinile e CD i suoi primi cinque album, che erano fuori catalogo da tempo, mentre nel 2023 hanno lanciato "Danse Macabre", una raccolta con tre brani inediti e nuove versioni di classici in tema Halloween. Inoltre, nel 2022, i Duran Duran sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel frattempo, John Taylor ha elogiato Victoria De Angelis dei Maneskin, definendola “il basso elettrico più celebre in circolazione”.