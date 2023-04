Caso Giletti, i 48mila € a Baiardo e gli incontri segreti con il futuro ad Rai

Caso Giletti, i silenzi assordanti di Cairo e La7 sulla vicenda

Massimo Giletti è stato sospeso da La7, "Non è l'Arena" non andrà più in onda, già a partire da domenica prossima. La decisione così improvvisa di Cairo, editore dell'emittente televisiva, ha generato un caos su tutti i giornali. Le tesi sono diverse, c'è chi parla di un accordo già raggiunto dal conduttore per passare alla Rai (con tanto di diversi incontri segreti con il "promesso" nuovo ad Roberto Sergio), e chi ipotizza un "bavaglio" al conduttore che nelle prossime puntate si sarebbe dovuto occupare di Berlusconi, Dell'Utri e stragi di mafia. Titoli a nove colonne su tutti i giornali, tranne uno, il Corriere della Sera di Cairo che gli dedica solo un trafiletto a pagina 39: mistero sulle vere cause della rottura. Un altro aspetto finito sotto la lente di ingrandimento è quello relativo alle confessioni di Salvatore Baiardo su Messina Denaro, poco prima dell'arresto.

La partecipazione di Salvatore Baiardo a “Non è l’arena” - riporta Repubblica - finisce sotto indagine dell’Antimafia di Firenze. Il factotum dei fratelli Graviano, intervistato più di una volta da Massimo Giletti, è stato perquisito ieri mattina dagli agenti della Direzione investigativa antimafia poco prima che La7, l’emittente di Urbano Cairo che mette in onda il programma, ne sospendesse la produzione. "Si ringrazia Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Rimane a disposizione dell’azienda". Non è stato specificato il motivo, neanche a Freemantle, la società che produce “Non è l’arena”. Al centro del fascicolo di Firenze c’è il compenso ricevuto da Baiardo per le ospitate nel programma e il contenuto delle sue dichiarazioni: si parla di almeno 48 mila euro, una parte dei quali, ipotizzano gli inquirenti, pagata in nero.