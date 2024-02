Federica Masolin non lascia del tutto Sky F1, Vicky Piria entra in squadra e..

Federica Masolin non lascia del tutto Sky F1, Vicky Piria entra in squadra

Vicky Piria e Ivan Capelli saranno i nuovi commentatori tecnici della F1 su Sky nei week del Mondiale 2024 che parte giovedì con le prime prove libere del Gran Premio del Bahrain (gara anticipata al sabato). Sky ha ufficializzato la squadra di giornalisti e opinionisti che seguirà il campionato mondiale di Formula 1. Come da indiscrezioni dei giorni scorsi, escono Federica Masolin (ma non completamente) e Davide Valsecchi e le new entry sono Davide Camicioli e Viky Piria.

La voce inconfondibile di Carlo Vanzini sarà la colonna sonora dei GP su Sky Sport F1: racconterà ogni sorpasso, ogni staccata, ogni colpo di scena. Al suo fianco Marc Genè, anche per gli aggiornamenti live dal box Ferrari e da bordo pista, e Roberto Chinchero, per le analisi delle strategie di piloti e squadre. A condurre i pre e i post gara ci sarà una coppia tutta nuova con Davide Camicioli che, durante gli appuntamenti di Paddock Live, Warm Up e Debriefing, sarà affiancato dalla novità Vicky Piria e da Ivan Capelli, presenza fissa per tutto il Mondiale.

Previste anche quest’anno le incursioni del campione del mondo Nico Rosberg. Mara Sangiorgio sarà in pit lane per intercettare i protagonisti prima, durante e dopo le gare, con le interviste, le notizie maanche tutto il mondo che ruota intorno alla F1, mentre Matteo Bobbi, con la sua Sky Sport TechRoom, avrà il compito – grazie a un software innovativo - di scoprire, raccogliere e spiegare ogni dettaglio attraverso le immagini e l’utilizzo della tecnologia digitale.

E non è finita: Federica Masolin, che ha lasciato la conduzione perché impegnata nel calcio conla Champions League e gli Europei, sarà ancora parte del racconto della Formula 1, con incursioni in alcuni momenti speciali della stagione, interviste e backstage del Circus.

Chi è Vicky Piria, nuovo volto di Sky F1

Vittoria Piria, detta Vicky è nata a Milano l’11 novembre 1993. Cresciuta in Umbria, a Perugia, ha mamma inglese e padre italiano. Inizia la carriera nel Karting nel 2003 a Perugia, arrivando sino alla categoria KF3 nel 2008. Il debutto in monoposto nel 2009, quando entra nei campionati Formula 2000 Light e Formula Renault 2.0 per il team Tomcat Racing. Nel 2010 passa in Formula Abarth, sempre nella stessa scuderia, poi l’anno seguente approda nel team Prema Powerteam. Nel 2012 arriva in GP3 correndo per il team Trident. Poi European F3 Open, piazzandosi in decima posizione. Nel 2014 è una delle tre donne nel Pro Mazda Championship con il team JDC MotorSports. Nel 2019 e 2021 Vicky Piria corre nella categoria al femminile della W Series, chiudendo al nono e diciannovesimo posto.

In tv ha lavorato a Mediaset sia seguendo la Formula E che conducendo il programma di motori Drive Up. “Sono fiera e onorata di essere entrata nel team Sky”, ha commentato la Piria nel corso della conferenza stampa organizzata da Sky Sport.