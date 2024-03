Chiara Ferragni come joker su L'Espresso, lei ironizza: "Copertina bellissima". E prepara un'azione legale

Non bastava il caso Balocco, la separazione dal marito Fedez, la tanto discussa intervista rilasciata da Fabio Fazio sul Nove domenica 3 marzo, Chiara Ferragni è finita al centro di un nuovo vortice mediatico: è di ieri la notizia del nuovo numero del settimanale l'Espresso con l'influencer ritratta versione joker in copertina. Una scelta editoriale che ha fatto discutere e polarizzato i numeri fan che seguono (ancora) Chiara: c'è chi l'ha definita una copertina spregievole e fuori luogo, chi invece l'ha apprezzata perchè simbolo di ironia e potere. Sul caso è intervenuto anche l'(ex?) marito Fedez, nonostante la crisi coniugale che ha travolto la coppia. Chiara invece ha cercato di prenderla con filosofia: tramite una serie di stories Instagram ha voluto ringraziare "tutti i fan perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella ‘bellissima’ cover che è stata fatta”.

E poi ancora: "Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse. Però, davvero, mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino e questa cosa non passa in osservata. Quindi grazie, perché anche nei momenti più duri voi ci siete e per me è importantissimo”. Chiara Ferragni ha fatto, inoltre, sapere in una nota di aver dato “mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, inclusa quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso”.

Chiara Ferragni come joker in copertina de L'Espresso, Fedez la difende

La tanto discussa copertina de L'Espresso ha come titolato: “Ferragni SPA. Il lato oscuro di Chiara. Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa”. Nel post social per promuovere l'uscita del settimanale si legge ancora: “oltre all’affaire pandoro e ai sospetti follower falsi, al centro delle indagini della Procura di Milano ci sono anche gli strani movimenti nella galassia delle sue aziende. Dopo anni di utili milionari, ora i problemi di reputazione li mettono a rischio. E tremano i fondi pensione che hanno investito in società collegate”. Qualche ora dopo Fedez è intervenuto sui social, attaccando il proprietario de L’Espresso, Donato Ammaturo, ritratto anche lui versione joker: “A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”.