Chiara Frattesi e Geolier? Macché flirt passeggero. "Amore a gonfie vele". I nuovi gossip

Chiara Frattesi e Geolier, i primi gossip di due settimane fa

Geolier e Chiara Frattesi si candidano a diventare la coppia vip dell'estate 2024? Il rapper che ha conquistato Sanremo (splendido il secondo posto con 'I p’ me, tu p’ te' dietro ad Angelina Mango e davanti ad Annalisa) e la modella-influencer, sorella di Davide (centrocampista di Inter e nazionale italiana) sono protagonisti nelle cronache del gossip in queste ultime settimane.

A inizio agosto, Chi li aveva paparazzati insieme a Porto cervo in Sardegna. Raccontando i primi dettagli. "Hanno frequentato i privé esclusivi dei locali della movida come il Billionaire ma il rapper per depistare i paparazzi e sfuggire agli occhi indiscreti ha cambiato ogni sera il modello di macchina. Lei non è mai scesa in spiaggia durante il fine settimana, per uscire poi di nascosto, al calare delle tenebre, con la sua nuova fiamma".





Chiara Frattesi e Geolier, "storia estiva prosegue a gonfie vele". Il gossip di Chi

E in queste ore, sempre il magazine Mondadori rilancia sulla storia. "Dopo le foto esclusive di “Chi” che immortalavano, per la prima volta insieme, Geolier e Chiara Frattesi, in molti hanno liquidato la nuova coppia come un flirt passeggero. E invece questa storia estiva prosegue a gonfie vele. Come mostrano questi nuovi scatti esclusivi. Ancora non è arrivato alcun commento dai due diretti interessati, che, però, non hanno neppure smentito e, anzi, hanno iniziato a seguirsi su Instagram, pur evitando like e commenti pubblici reciproci per continuare a depistare i fan più curiosi".

"Chiara, influencer e sorella di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e della Nazionale di calcio, e il rapper napoletano sono di nuovo insieme nel posto che li ha fatti incontrare la prima volta: la Sardegna (...). Per sfuggire a occhi indiscreti i due continuano a non uscire di giorno (...) - riporta Chi - E così le uscite sono rimandate alla notte. Dopo aver fatto le ore piccole nelle discoteche più glamour di Porto Cervo, dal Billionaire al Just, tornano a casa insieme e poi sono pronti per ricominciare la giornata dal pomeriggio seguente. Una cosa è certa: hanno voltato pagina entrambi e gli amori passati sono ormai archiviati".