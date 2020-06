Secondo i dati Ads elaborati da PrimaComunicazione, ad aprile il Fatto Quotidiano ha registrato un boom di vendite balzando all'ottavo posto dei quotidiani più chiesti in edicola e scelti in rete con un +24%. Il dato tiene conto della totale diffusione di carta + digitale, a confronto col mese precedente. Incremento di vendite anche per il Sole 24 Ore, per La Repubblica e per il Corriere della Sera.