Su Audible “Cleopatra, donna e regina”, il primo podcast di Alberto Angela

In esclusiva su Audible arriva "Cleopatra, donna e regina”, il primo podcast di Alberto Angela. Lunedì 8 giugno 2020 alle ore 11:00 avverrà la presentazione in live streaming su Audible.it. "Chi era veramente l'ultima regina d'Egitto"? I segreti di Cleopatra, una delle donne più misteriose e affascinanti della storia, raccontati direttamente dalla voce di Alberto Angela, autore e narratore del podcast. Parteciperanno anche Marco Azzani, Country Manager Audible per l'Italia e Christian Greco, Direttore del Museo Egizio di Torino che modererà l'evento.