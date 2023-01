Comin&Partners è consulente per comunicazione su tutti i media di Fincantieri

Fincantieri, Comin & Partners è consulente per la comunicazione

Un passo in avanti nella strategia comunicativa, e non solo, per Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione: Comin & Partners ha annunciato di esser diventato suo consulente per la comunicazione su tutti i media internazionali, nazionali e locali.