Controcorrente, Gentili batte Viero: il pubblico preferisce la "titolare"

Controcorrente, il pubblico preferisce Veronica Gentili: battuta la nuova conduttrice Alessandra Viero

Veronica Gentili va in vacanza. Ma tranquilli, c’è Alessandra Viero. Dalla puntata di ieri, martedì 2 agosto, al timone di Controcorrente, talk in onda su Rete4, la conduttrice “titolare” ha fatto le valigie per lasciare il posto al volto di Quarto Grado. Dall’appuntamento di ieri, il programma di approfondimento giornalistico targato Videonews monitorerà per tutta l’estate la situazione politica italiana in vista delle elezioni del 25 settembre.

Ebbene, Alessandra Viero, veneta, classe 1981, non ha deluso le aspettative e ha registrato, in quello che ieri era a tutti gli effetti l’esordio di una piccola saga che durerà, appunto, cinque settimane, il 5.7% di share incollando allo schermo un totale di 800.000 spettatori.

Sicuramente un buon inizio. Ma non abbastanza per battere l’ultimo risultato in termini di ascolti fatto dal programma con al timone Veronica Gentili. Infatti, nell’ultimo episodio condotto dalla “titolare” andato in onda l’altro ieri, lunedì 1 agosto, il picco raggiunto è stato di 904.000 telespettatori portando a casa il 5.8% di share.

Un divario non esagerato, insomma, ma comunque Alessandra Viero non è riuscita a superare gli ascolti di Veronica Gentili nel primo appuntamento di queste cinque settimane. Quel che è certo è che, in questo momento caratterizzato dalla crisi di governo, gli italiani non stanno dimostrando particolare attaccamento verso i talk show politici. Forse perché troppo accaldati?