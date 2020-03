Coronavirus: caso positivo a 'Le Iene', trasmissione interrotta 2 settimane

Coronavirus: positività in redazione Le Iene, programma sospeso

Nella redazione del programma di Italia 1 "Le Iene" si e' verificato un caso di positivita' al coronavirus. "Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi", Mediaset ha preferito "sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare". Le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione.

Coronavirus: disinfezione straordinaria in palazzina Mediaset

Questa notte a partire dall 1.00 circa sara effettuata una sanificazione completa dell'edificio Mediaset di viale Europa 44 ai piani dei piani 4, 8, 7, tramite la saturazione completa degli ambienti con un agente disinfettante e sterilizzante. E' quanto si legge in una circolare interna dell'azienda. Si e' registrato infatti un caso accertato di Coronavirus nella redazione delle Iene.