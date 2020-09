La sede della Federazione della stampa, a Roma, in Corso Vittorio Emanuele, è stata chiusa in via precauzionale. Un dipendente è stato trovato positivo al virus e sono in corso misure di sanificazione. Sono stati avvertiti gli altri dipendenti e le persone che hanno frequentato gli uffici.La sede del sindacato sarà riaperta non appena lo consentiranno le autorità sanitarie.