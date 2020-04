Coronavirus, i film più attesi disponibili in streaming su Sky Primafila

Pronti per essere lanciati nelle piattaforme streaming i film più attesi della stagione, a fare da apripista Sky Primafila

Con la chiusura delle sale cinematografiche e il concentrarsi di film pronti impossibilitati all'uscita, sono le piattaforme streaming a proporre il lancio dei titoli più attesi, primo tra tutti Sky Primafila.



Sky Primafila Premiere è il primo a proporre a tutti gli utenti Sky il noleggio di alcuni dei titoli più attesi della stagione. Già da venerdì su Sky Primafila disponibile il sequel del film d'animazione della DreamWorks Trolls World Tour, con le voci di Francesca Michielin e Stash. A Pasqua sarà presente nella piattaforma la commedia italiana di Alberto Ferrari Un figlio di nome Erasmus, con la partecipazione di Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti. Al catalogo di Sky Primafila Premiere si aggiungeranno anche molti altri nuovi titoli, tra i quali: l'adattamento del romanzo di Jane Austen Emma, con protagonista Anya Taylor-Joy, e L’uomo invisibile, che vede protagonista Elisabeth Moss.



Nicola Maccanico, executive vice president programming di Sky Italia, ha riferito: “Abbiamo sempre collaborato con il mondo del cinema non facendo mai mancare il nostro sostegno. E in un periodo particolare come questo vogliamo farlo ancora di più. Siamo convinti che il passaggio in sala resti fondamentale per il mercato, ma in questo momento è ancora più importante tenere in contatto il pubblico appassionato con il cinema, anche a casa”.