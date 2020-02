Coronavirus, per solidarietà Rai sposta a Milano il Cda del 5 marzo

“Il Presidente della Rai, Marcello Foa, d’intesa con l’amministratore delegato, Fabrizio Salini, ha deciso di spostare la sede della prossima riunione del consiglio d’amministrazione, prevista per il 5 marzo, da Roma a Milano. Una decisione presa quale segno tangibile di attenzione nei confronti della storica sede milanese da giorni impegnata in un lavoro intenso e delicato, e anche quale dimostrazione della volontà della Rai di essere ancora più vicina agli italiani e al territorio in questo momento particolare, con l’auspicio che possa essere affrontato e superato con senso della misura e un rapido ritorno alla normalità”. E’ quanto si legge in una nota di Viale Mazzini.