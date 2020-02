Coronavirus: raccontiamo il Paese, in campo big comunicazione 'Farlo meglio'

"Il nostro Paese: raccontiamolo insieme, raccontiamolo meglio": nei giorni dell'emergenza Coronavirus, che investe di responsabilità anche il fronte dell'informazione e che evidenzia anche la necessità di una corretta percezione in Italia e all'estero, tre importanti società di comunicazione offrono "gratuitamente" le loro competenze ed esperienze, un "supporto alle istituzioni", per "contribuire a costruire insieme un racconto diverso da ciò che stiamo vivendo".



Con un pagina sui principali quotidiani nazionali Luca Barabino per Barabino & Partners, Auro Palomba per Community, Giuliana Paoletti per Image Building - "per pura passione e senso del dovere verso il Paese che amiamo", scrivono - offrono così la disponibilità a contribuire gratuitamente con il loro lavoro a "costruire insieme un racconto diverso da ciò che stiamo vivendo".



E' una iniziativa che nasce dalla constatazione che "gli sforzi di questi giorni nel raccontare il nostro Paese, la nostra salute e la nostra efficienza nell'affrontare la crisi non sono andati a buon fine", che "fino a qualche ora fa ci si è preoccupati di cogliere la sensazionali della situazione, senza apparentemente calcolare le conseguenze di una comunicazione non ponderata": serve ora "un racconto che restituisca fiducia, progettualità, rispetto e senso di comunità".