Corriere della Sera allunga su Repubblica. Cresce Il Fatto Quotidiano. I dati

Corriere della Sera allunga su Repubblica - Dati ads maggio 2020

I dati ads di maggio 2020 per quanto concerne la diffusione totale (cartacea+digitale) vedono il Corriere della Sera in crescita, rispetto al mese precedente, a quota 275.289 (contro 271.253) Il quotidiano di Rcs allunga su Repubblica che al contrario vede un calo e si piazza a 184.053 rispetto alle 188.646 copie di aprile.

Il Sole 24 Ore vola a 151mila copia - Dati ads maggio 2020

Molto bene Il Sole 24 Ore che consolida la sua posizione sul podio e sale a 151.612 (contro 146.368 del mese precedente). La Stampa resta al quarto posto con un lievissimo calo (117.784 contro 118.246) In top-5 resta saldamente Avvenire, che torna sopra quota 100(mila), per la precisione a 101.364 dopo che ad aprile si era piazzato nella diffusione a 99.857. A seguire Qn Il Resto del Carlino che perde qualche copia (80.102 contro 82.338 del mese prima) davanti a Il Messaggero (71.740 contro 70.028).

Il Fatto Quotidiano sale. Gazzetta dello Sport a quota 55mila - Dati ads maggio 2020

Cresce molto Il Fatto Quotidiano che passa dalle 56.209 copie di aprile alle 62.205 di maggio e allunga sulla Gazzetta dello Sport che paga un altro mese senza eventi (la ripresa del calcio è arrivata a metà giugno con le semifinali di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter). La Rosea è a quota 55.336 in leggera discesa sulle 56.150 del dato di aprile, quando aveva fatto -34% rispetto alle 84mila copie di diffusione del mese di marzo. Non dimentichiamo che la Gazzetta a febbraio, ultimo mese prima del lockdown che ha fermato lo sport, stava a quota 139mila. Arretra La Nazione a quota 53.880 (da 55.012) conservando però il posto nella top-10, mentre resta stabile Il Gazzettino sopra le 50mila copie (50.701 per la precisione) e sale Il Giornale oltre le 45mila copie (era a 42.813).