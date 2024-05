Da Madalina Ghenea a Gianmarco Tamberi, una campagna olimpica per Yamahay

Da Madalina Ghenea 2023 a Gianmarco Tamberi 2024, una campagna da medaglia d'oro olimpica per Yamahay

Un anno fa di questi tempi, Yamamay lancia la sua campagna con la bellissima modella e attrice Madalina Ghenea, dodici mesi dopo il brand di lingerie va a medaglia (d'oro) col campione olimpico e mondiale (Budapest 2023) in carica Gianmarco Tamberi.

Il re del salto in alto, in attesa della sfida di Parigi 2024 - dove sarà portabandiera dell'Italia nella cerimonia inaugurale prima di essere chiamato a difendere il titolo vinto tre anni fa ai giochi di Tokyo 2020 (ex aequo con il rivale e amico Mutaz Essa Barshim, fuoriclasse qatariota) - è il nuovo testimonial di Yamamay. Video e immagini della campagna che ha Gimbo come protagonista saranno promossi attraverso i canali social, la stampa e la televisione, con pianificazione di Francesca Tinagli PR con l’ufficio comunicazione interno di Yamamay. La creatività è di Twin Studio.

Yamamay Man - Ready To Fly, lo spot con Gianmarco Tamberi

Tamberi sarà inizialmente testimonial della collezione intimo di Yamamay con alcuni dei capi più iconici come i prodotti della nuova linea invisible e il parigamba della linea fashion color, best seller delle collezioni intimo di Yamamay Man e poi di quella mare con alcuni costumi della collezione estate 2024. La collaborazione proseguirà poi per tutto l’autunno con le linea man.

"Ho deciso di partecipare a questo progetto perché mi divertiva l’idea di posare per un brand di intimo e costumi come hanno fatto grandi sportivi e campioni prima di me. Ho scelto di farlo per un brand italiano con un’identità forte e consolidata come quella di Yamamay, conosciuto da tutti. Penso che sarà divertente vedere le mie foto in tutte le loro vetrine e sui loro canali social", ha commentato Gianmarco Tamberi.

Gianluigi Cimmino, CEO di Yamamay, ha spiegato i motivi della scelta del nuovo volto del brand: "Yamamay ha da sempre un forte legame con lo sport, le nostre collezioni sono state infatti interpretate negli anni da numerosi testimonial sportivi da Federica Pellegrini a Cristiano Ronaldo. Sono molto contento che anche Gianmarco entri a far parte della nostra famiglia. E’ sempre un onore per noi associare il nostro nome a personaggi come lui, perché sono un esempio positivo di impegno, dedizione e gioco di squadra, doti e valori che coincidono anche con i nostri valori aziendali. La scelta di un testimonial maschile così forte si inserisce in un percorso più ampio che Yamamay ha intrapreso ormai da alcuni anni, che mette l’universo Man e Sport in primo piano, un progetto di espansione ed investimento, nato dalla necessità di fornire al cliente maschile una proposta di collezione sempre più ampia, strutturata ed articolata inserita in negozi completamente dedicati all’universo maschile, che da oggi si consolida ulteriormente attraverso un nuovo, forte testimonial".

Yamamay e Madalina Ghenea, la campagna 2023