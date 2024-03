Dall'Espresso all'Identità.. Chi è Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo

Chi è Tommaso Cerno nuovo direttore de Il Tempo

Tommaso Cerno è il nuovo direttore de Il Tempo, prendendo il testimone da Davide Vecchi.

Friulano, nato ad Udine, giornalista, scrittore e politico, è stato senatore della Repubblica dal 2018 al 2022 (eletto con il Partito Democratico), è stato dirigente nazionale dell'Arcigay e fra i promotori del Gay Pride di Venezia.

Tommaso Cerno



Sul fronte giornalistico, ha lavorato al Messaggero Veneto - Giornale del Friuli, poi dal 2009 al 2014 all'Espresso diventando vice caporedattore dell'area "Attualità" e facendo inchieste di vario genere (dai diritti civili a quelle sui movimenti No Tav). Non solo carta stampa. In tv lo si è visto protagonista sulle reti nazionali (Rai, Mediaset, LA7 e Sky) nel ruolo di opinionista e conduttore programma D-Day - I giorni decisivi su Rai 3 (nel 2015 4 puntate sulle seconda guerra mondiale).

Nel luglio 2016 diventa direttore dell'Espresso subentrando a Luigi Vicinanza. Il 25 ottobre 2017 assume il ruolo di condirettore del quotidiano la Repubblica e passa il testimone a Marco Damilano all'Espresso.Tre mesi più tardi si mette in aspettativa dal quotidiano, da cui poi si dimette, per candidarsi alle elezioni del marzo 2018 dove aggiudica il seggio nel collegio uninominale di Milano-Centro col 41,25% dei voti: il suo collegio è stato l'unico conquistato dal centro-sinistra in Lombardia per quanto riguarda il Senato.

A settembre 2022 diventa direttore del quotidiano minore L'Identità.

Nel dicembre 2022 si unisce civilmente con Stefano Balloch, politico di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Cividale del Friuli