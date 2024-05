Diletta Leotta, il balletto della showgirl dà il benvenuto all'estate. Le foto

"Welcome summer", Diletta Leotta pubblica alcune foto e un video che danno i 'benvenuto all'estate" (che si sta facendo molto desiderare in questo maggio piovoso (almeno per diverse zone del Nord Italia). La conduttrice di Dazn nel post improvvisa anche un divertente balletto che conquista i suoi follower.

Tanti gli scatti (bellissima in abito nero da sera ad esempio, guarda la gallery) e con lei il compagno Loris Karius (countodwn che corre veloce verso il matrimonio, 22 giugno 2024 alle Isole Eolie) e la loro figlia Aria che ad agosto compirà un anno.

Campionato di calcio terminato, ma per Diletta Leotta gli impegni di lavoro non mancano. Aspettando la ripresa della serie A dopo ferragosto, la conduttrice e showgirl prosegue con il suo programma quotidiano su Radio 105 insieme a Daniele Battaglia (105 Take Away) e con Mamma Dilettante che ha visto nella puntata di questa settimana come ospiti Lautaro Martinez e la moglie Agustina Gandolfo.

Diletta Leotta con Lautaro Martinez e Agustina Ganfoldo. La nuova puntata di Mamma Dilettante

Chi è il vero capitano in casa Martínez-Gandolfo? Ovviamente lei, Agustina! Attraverso il racconto del loro trasferimento, giovanissimi, a Milano, passando per i successi con l’Inter e la costruzione di una splendida famiglia, in questa puntata di “Mamma Dilettante” Lautaro e Agustina si mostrano finalmente insieme in una veste meno conosciuta, quella di genitori.

Il capitano dell’Inter Campione d’Italia si racconta, spiegando come diventare padre l’abbia reso un uomo migliore, dentro e fuori dal campo. Il loro mantra per i figli Nina e Theo: inseguite i vostri sogni con responsabilità, umiltà e voglia di fare! Guarda il video.