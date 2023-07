Eathic, la startup che digitalizza e semplifica il delivery per l'Horeca chiude un round a 120 milioni

Migliorare il processo di approvvigionamento delle materie prime e lo scambio tra ristoratori, produttori e distributori: questo l’obiettivo di Eathic, la startup jesolana che - sotto la guida dei due founder Andrea Manfrè e Cosmin Meresanu - ha recentemente chiuso un primo round di investimento pari a 120 mila euro.

Eathic, come è nata

Nata alla fine del 2021, tra le aule di H-Farm e via via concretizzatasi grazie al percorso di accelerazione promosso da Banca Sella e Visa, Eathic ha chiuso un round da 120 mila euro - segnato dall’ingresso nel capitale di un prestigioso Family Office del padovano - portando la valutazione della startup a 1.2 milioni di euro. Il marketplace etico, che vede alla guida i giovani imprenditori Andrea Manfrè, classe 1995, e Cosmin Meresanu, classe 1999, si inserisce così nel panorama delle Food Tech per digitalizzare e semplificare il processo di acquisto e vendita tra ristoratori e fornitori.

Chi ha puntato su Eathic

Diversi i partner che hanno deciso di scommettere e supportare Eathic: oltre a H-Farm, Banca Sella e Visa anche Orizon Group, Futhura e BeeRedi. Quest’ultimo, in particolare, partner tecnico per lo sviluppo della piattaforma. “Siamo molto felici di unirci alla straordinaria avventura di sviluppo dell'app Eathic. In qualità di partner, la nostra agenzia di sviluppo porterà competenze tecniche all'avanguardia per costruire un'esperienza utente intuitiva, affidabile e scalabile. Collaborando con il team di Eathic, ci impegneremo a creare una soluzione tecnologica all'avanguardia, che semplifichi e ottimizzi il processo di approvvigionamento.” - dichiara Daniele Salvadori, CEO BeeRedi.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di poter contare su dei partner con cui condividiamo gli stessi valori e la stessa ambiziosa determinazione” - ha commentato Cosmin Meresanu, co-founder di Eathic – “Il funding appena concluso ci permetterà senz’altro di proseguire e perfezionare l’iter di sviluppo già avviato”. Eathic si presenta all’utente come un unico strumento dove consultare fornitori e prodotti, acquistare attraverso un solo ordine e monitorare costi e spedizione. In altre parole “portare il tuo ristorante al prossimo livello”. “Non è semplice la gestione degli ordini da parte di chi possiede un ristorante o un bar: i diversi canali e listini utilizzati e consultati per la comunicazione, sono spesso causa di errori e dispendio di tempo o denaro” - racconta Andrea Manfrè, co-founder di Eathic - “Proprio soffermandoci e interrogandoci su questa problematica abbiamo pensato ad Eathic come una piattaforma in grado di facilitare e velocizzare l’iter di vendita e acquisto nel settore Ho.Re.Ca., meglio ancora se in modo etico e valorizzando i piccoli produttori locali”.

Una risposta innovativa, efficace ed efficiente al segmento B2B nel settore food, è quanto Eathic, supportata dall’agenzia di sviluppo BeeRedi, si appresta a potenziare nel corso dei mesi successivi. Il prossimo livello? Divenire l’ecosistema di riferimento e di strumenti utili a semplificare il mondo della ristorazione.