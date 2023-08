Eleonora Daniele, ecco quanto guadagna il volto di Storie Italiane

Eleonora Daniele, ecco quanto guadagna la conduttrice Rai

Eleonora Daniele è senza dubbio uno dei volti più ammirati e seguiti sui canali televisivi, soprattutto grazie al suo programma di punta, noto come "Storie Italiane". La sua carriera televisiva ha avuto inizio con la partecipazione al Grande Fratello, ma è nella veste di conduttrice che ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano. La sua formazione giornalistica si riflette nella conduzione chiara e sincera, affrontando temi di attualità con competenza e intelligenza.

Tuttavia, andiamo al sodo e parliamo del suo compenso come conduttrice in Rai. Secondo fonti riportate da Il Fatto Quotidiano, Eleonora Daniele percepisce un cachet di circa 1200 euro netti per ogni puntata di "Storie Italiane".

Considerando che il programma va in onda cinque volte alla settimana per tutta la stagione televisiva, la presentatrice riesce a guadagnare circa 24mila euro al mese. Questo si traduce in un guadagno notevole, poiché la programmazione va da settembre a maggio, e quindi, in un anno, si arriva a quasi 193mila euro.