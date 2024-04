Elodie-Annalisa insieme: Sanremo 2025, piani Rai per il primo Festival post-Amadeus

Sanremo 2025 e l'eredità degli ascolti tv record di Amadeus

La vittoria di Angelina Mango davanti a Geolier e Annalisa ha chiuso Sanremo 2024 con una serata che sul fronte degli ascolti tv ha registrato numeri record: 14 milioni 301mila telespettatori, pari al 74.1% di share. L'ultima notte di Amadeus all'Ariston (con lui e Fiorello che chiusero la puntata andandosene in carrozza) è un'eredità per chi condurrà il presso Festival. Sanremo? Super Bowl italiano, è stata l'analisi by Dentsu.

Più in generale è stato tutto il qunquiennio di Ama a risultare strepitoso dal punto di vista dei risultati conseguiti. La Rai, perso Amadeus (dall'autunno a Warner Bros Discovery sul Nove, qui cosa condurrà) ripartirà dunque con una nuova direzione artistica. I vertici della tv di Stato sono al lavoro per reggere l'urto di questo passaggio di testimone. Ed emergono le indiscrezioni sul Sanremo che verrà.

Sanremo 2025, Carlo Conti in pole position

In conduzione per Sanremo 2025 sembra esserci sempre più in pole position Carlo Conti che ha già fatto 'Triplete' (dal 2015 al 2017). "Ama ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti. Il Festival è tornato ai vecchi fasti. Qualcuno dice che sono stati i miei a farlo ripartire. Io questi meriti non me li prendo", ha detto al Corsera il conduttore toscano (che giusto per restare in musica in estate guiderà il Tim Summer Hits su Rai1) in queste ore. E alla domanda se lo spaventino i record d'ascolti di Amadeus, arrivati al 74,1% di share, replica smarcandosi con ironia: "Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte (ride, ndr.)! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno". E ancora: "Il Festival è tornato ai vecchi fasti. Qualcuno dice che sono stati i miei a farlo ripartire. Io questi meriti non me li prendo: l’unico è aver avuto la fortuna di trovare tra le nuove proposte Mahmood, Irama, Gabbani e Ermal Meta, Nigiotti, Caccamo". Nessuna donna. "Me ne rammarico. Però le donne le ho volute sul palco, a partire da Maria De Filippi".

Sanremo 2025, Carlo Conti e Maria De Filippi bis? E attenti a Giorgio Panariello-Leonardo Pieraccioni

A proposito della conduttrice di C'è Posta per te, Uomini e Donne e tanti programmi di successo su Canale 5: "Con lei l’ho fatto è stato bellissimo e ci siamo divertiti un sacco. Magari ritorniamo io e lei, chissà”, aveva spiegato recentemente a Di Più lo stesso Carlo Conti. Mentre Tv Blog fa sapere che Sanremo 2025 "dovrebbe essere affidato a Carlo Conti insieme ai suoi due amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni". Insomma dopo la coppia delle meraviglie Amadeus-Fiorello, ora potrebbe essere un trio tutto made in Toscana per la prossima edizione delle kermesse canora.

Annalisa e Elodie co-conduttrici a Sanremo 2025?

Intanto DiPiù va oltre e mette in quota Festival anche il duo delle reginie musicali italiane: Elodie e Annalisa come possibili co-conduttrici a Sanremo 2025. “Per il dopo Amadeus ci sono Carlo Conti e Maria De Filippi. Con loro anche Elodie e Annalisa. In Rai sperano che questo progetto vada in porto. Lo staff di Carlo avrebbe già iniziato a sondare il terreno per capire su cosa puntare per il prossimo Festival di Sanremo”.

