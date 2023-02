"Non si parlano più". Ecco perché Elodie ed Emma Marrone non sono più amiche, il litigio furioso

Elodie ed Emma Marrone non sono più amiche. Ecco perché hanno litigato

Emma ed Elodie non sarebbero più amiche. La loro lunga e importante amicizia è durata anni, fin dai tempi di Amici 2015. All’epoca, Elodie partecipò al talent show di Maria De Filippi come concorrente, proprio all’interno della squadra di Emma.

La cantante, all’epoca già affermata, credette talmente tanto in Elodie da decidere non solo di produrre il suo primo album, ma volendola anche come artista d’apertura per i suoi concerti. Inoltre, la Marrone ha anche scritto per Elodie un brano, che la cantante romana ha poi interpretato a Sanremo 2017: “Tutta colpa mia”. Non solo. Le due cantanti avevano deciso di andare a vivere insieme. Non tutti sanno che, infatti, Elodie ed Emma Marrone sono state coinquiline.

Ma ora, la situazione tra le due artiste, nonostante le esperienze condivise, appare attualmente tesissima. Tanto che il settimanale “Chi” non ha dubbi: le due star si sono totalmente evitate nei corridoi dell’Ariston durante Sanremo 2023. Le due cantanti si sono infatti allontanate già dal 2017, quando Elodie ha deciso di staccarsi da Emma Marrone per continuare la propria carriera in autonomia.

La Marrone, però, non ha ovviamente gradito questo repentino allontanamento, e sarebbe dunque nato un furioso litigio. Ecco perché le due non sarebbero più amiche. Questa versione dei fatti è stata più volte confermata da Elodie, che durante diverse interviste ha dichiarato di volersi staccare dalla vecchia amica (e, diciamolo pure, mentore) Emma per non dipendere troppo da lei.