Elodie, nude look e un Black Nirvana spettacolare. Video bomba (eccolo!)

Elodie è tornata: ecco Black Nirvana

L'attesa è terminata: Elodie ha lanciato il suo "Black Nirvana". Anticipato da una foto copertina intrigante che ha visto la regina del pop italiano nel tramonto rosso tra le dune del deserto con un nude look molto raffinato (le foto, scattate da Michele Milani), la cantante - che aveva incantato tutti alcuni giorni fa sul red carpet del Festival di Cannes - ha svelato il brano (scritto insieme a Jacopo Ettorre, Federica Abbate e ITACA) che si propone come hit dell'estate 2024. E il video musicale è uno spettacolo non meno della canzone.

Elodie, ascolta e guarda il video di Black Nirvana

Elodie, da Black Nirvana al concerto di San Siro

Dopo un 2023 da protagonista con diversi successi musicali e non, 2 progetti discografici (l’album “Ok. Respira” + il clubtape “Red Light”) e il tour sold out nei palasport “Elodie Show 2023”, prodotto da Vivo Concerti, Elodie è dunque tornata. Black Nirvana si annuncia come l'inizio della nuova era con vista su un 2025 che vedrà la cantante impegnata nei concerti di San Siro e Maradona Stadium di Napoli.