Emilio, uno spettacolo anomalo come il libro: un viaggio nel mondo astratto

Emilio, lo spettacolo di Ondina Quadri e Alexia Sarantopoulou che dà vita al testo di Rousseau "Emilio o dell'educazione"

Da venerdì 28 fino a domenica 30 gennaio, andrà in scena “l’Emilio” di Ondina Quadri e Alexia Sarantopoulou. Lo spettacolo prende vita sulla base del libro del 1762 “Emilio o dell’educazione” di Jean-Jacques Rousseau.

“Ci dicono spesso che il nostro è uno spettacolo anomalo e credo sia esatto perché anche il libro lo è”, afferma Alexia Sarantopoulou. Uno spettacolo, questo, dove le relazioni tra essere umano e oggetti, natura e cultura, organico e inorganico sono fondamentali, dove si afferma il principio secondo cui l’immanenza, intesa come arte degli incontri e delle composizioni, è alla base della vita e dello sviluppo. Entrambe in passato performer con i Motus e attualmente nella compagnia greca Nova Melancholia, Alexia Sarantopoulou e Ondina Quadri hanno raccontato con un'intervista al Manifesto il loro punto di vista sullo spettacolo e sul significato delle scene.

Innanzitutto, il libro di Rousseau altro non è che uno studio pedagogico. Contrapponendo il concetto di natura a quello di cultura, il filosofo descrive lo stato di natura come un presociale felice e utopico, luogo dell’uguaglianza e dell’autosufficienza. Ma come educare un fanciullo in una società corrotta e corruttrice? Senza libri né precetti, lontano dalla città e dagli sfarzi: nulla deve essere insegnato al protagonista Emilio, ma tutto deve imparare da sé a contatto con la natura.

Come, dunque, hanno fatto le due attrici a trasformare il tecnico libro di Rousseau in scena meditativa e astratta? Ce lo spiega la regista Sarantopoulou. “L’idea della natura morta è arrivata abbastanza presto, così come quella di creare nuovi mondi a partire dagli stessi oggetti in una mutazione e trasformazione continua. Abbiamo poi lavorato molto con alcune immagini, che abbiamo preso come punti di riferimento per fare delle improvvisazioni e poi delle coreografie. Nel libro si dice che il bambino deve crescere all’aperto, lontano dalla città, ma oltre all’argomento principale Rousseau parla di molte altre cose, tra cui il cibo, la religione, le classi sociali e il contrasto tra natura e cultura. Volevamo portare in scena questi temi, fedeli all’approccio non lineare della sua scrittura”