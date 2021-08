Facebook lavora a un portafoglio di criptovalute

Facebook: potrebbe lanciare in 2021 portafoglio criptovalute - Facebook potrebbe lanciare quest'anno un 'portafoglio digitale' che permetterebbe agli utenti di riporvi anche criptovalute. A dirlo, in un'intervista, David Marcus, a capo della divisione 'Facebook Financial', che ha spiegato che avrebbe voluto lanciare Novi - questo il nome del wallet - assieme alla criptovaluta del gruppo, Diem, i cui tempi di rilascio sono tuttavia incerti. "In teoria Novi potrebbe arrivare prima di Diem, ma questo vorrebbe dire lanciarla senza la nostra criptovaluta e questo non e' necessariamente qualcosa che desideriamo", ha spiegato. "Tutto dipende da quanto sara' necessario per Diem per esssere disponibile, ha concluso.

Facebook: Nyt, valuta creazione commissione per elezioni - Facebook sta valutando la costituzione di una 'commissione elettorale'. Il social di Mark Zuckerberg avrebbe contattato accademici ed esperti per creare un gruppo in grado di consigliare la piattaforma sui temi legati alle elezioni a livello globale. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la proposta commissione dovrebbe essere chiamata a decidere sulle pubblicita' elettorali ma anche sulla disinformazione sul voto. Facebook dovrebbe annunciare la commissione in autunno, in vista delle elezioni Usa di meta' mandato del 2022.