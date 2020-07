Flowe sceglie Sia per lo sviluppo dei servizi di digital marketing

Flowe, società benefit del Gruppo Mediolanum, ha scelto Sia (azienda hi-tech controllata da Cdp Equity) come partner per supportare l’offerta di servizi digitali nell’ambito della monetica, dei pagamenti, dei conti correnti, dei prestiti e della gestione del risparmio.

I servizi sono accessibili via smartphone tramite l’App Flowe, disponibile su Apple Store e Google Play Store, che consente di attivare un conto di pagamento (in modalità digitale) a cui è associata la carta di debito virtuale Flowe, recentemente lanciata sul mercato in Italia. L’infrastruttura tecnologica di Sia, integrata ai servizi in cloud di Flowe, gestisce l’intero ciclo di vita della carta, dalla richiesta di emissione e virtualizzazione alla ricarica del conto di pagamento, dalla personalizzazione online delle funzionalità al processing delle transazioni, fino alla prevenzione e gestione di frodi, dispute e contestazioni.

Nell’ambito della partnership, oltre a supportare Flowe nelle attività di compliance alle normative previste per operare come Istituto di Moneta Elettronica, Sia ha anche fornito l’accesso tramite smartphone a servizi di pagamento (bonifici, bollettini postali etc.) ed altre applicazioni come, ad esempio, le ricariche telefoniche.

La carta Flowe è utilizzabile per effettuare acquisti via e-commerce e nei negozi tramite smartphone ed è inoltre disponibile, su richiesta del cliente, anche in legno di ciliegio, proveniente da foreste gestite sostenibilmente.