Francia, professore sgozzato. La Verità pubblica foto choc

Francia, professore sgozzato. La Verità pubblica la foto choc

La morte del professore francese, sgozzato per aver mostrato in aula le vignette di Charlie Hebdo che raffigurano Maometto e che già il 7 gennaio di cinque anni fa sono costate la vita a 12 persone tra giornalisti e impiegati del settimanale satirico francese, ha scosso non solo la Francia ma il mondo intero. A Parigi, in migliaia, nonostante le restrizioni per il Coronavirus, si sono ritrovate nelle piazze per protestare per il folle gesto di un 18enne ceceno, che su indicazione di altri ha compiuto la decapitazione del professor Paty, in un vero e proprio agguato terroristico.

Fa discutere la decisione de "La Verità" di pubblicare la foto della testa sgozzata del professore. Il direttore Maurizio Belpietro nel suo editoriale giustifica la scelta così: "Noi ci chiamiamo la Verità e la verità vogliamo farvela vedere, ma anche se censurata dai pixel la verità non possiamo tacerla".