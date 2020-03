Fuorionda 'hot' su RaiNews24. Video. La giornalista e la mani nella camicia

Fuorionda hot mostrato da Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 sabato 28 febbraio. Immagini che sono andate in onda durante il meteo di RaiNews24. Sullo schermo si vede la conduttrice, la quale però non sa di essere inquadrata.

E così si microfona da sé infilandosi le mani all'interno della camicia, si riassesta l'acconciatura. Si fa i fatti suoi. Poi scrive a computer, guarda i fogli in basso. E soltanto poco prima di controllarsi il trucco si accorge di essere inquadrata: lo sguardo in quel preciso istante tradisce con assoluta evidenza il panico della conduttrice.





E la regia soltanto in quel momento scatta dalla conduttrice ripresa a sua insaputa per mostrare al pubblico a casa la mappa delle previsioni del tempo.