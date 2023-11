Gedi, frode all'Inps: il Sole caccia uno dei principali indagati: Marrocchio

Gedi, frode all'Inps: la mossa a sorpresa de Il Sole 24 Ore spiazza tutti per le tempistiche

Il Sole 24 Ore ha deciso di licenziare il suo responsabile delle risorse umane del Gruppo 24. L'immediata sostituzione é arrivata all'improvviso in seguito all'indagine della Procura di Roma per le presunte frodi all'Inps sui prepensionamenti dei poligrafici del gruppo Gedi. Proprio la nomina di Romeo Marrocchio, sostituito dai vertici del quotidiano economico, - si legge su La Verità - aveva fatto storcere il naso ai dipendenti del Sole, in quanto si tratta proprio di uno dei principali indagati nell'inchiesta e proveniva proprio da Gedi (era il numero due del personale).

Ieri, con un ordine di servizio - prosegue La Verità - l'amministratore delegato de Il Sole 24 Ore Mirja Cartia d'Asero ha comunicato ai dipendenti che il "31 ottobre ultimo scorso Romeo Marrocchio ha lasciato il nostro gruppo". Bocche cucite sui motivi dell'uscita di scena del manager, che sembra essere arrivata in maniera repentina, visto che la Carta d'Asero in attesa dell'arrivo del sostituto di Marrocchio ha assunto ad interim "la responsabilità della direzione centrale personale e organizzazione". A seguire ringraziamenti e saluti di rito. Quasi un fulmine a ciel sereno quindi, sul quale potrebbe aver pesato proprio la vicenda giudiziaria legata al suo precedente incarico.