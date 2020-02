Gedi: nel 2019 ricavi in calo a 603 milioni

Il gruppo editoriale Gedi ha archiviato il 2019 con ricavi in calo del 7% a 603,5 milioni. Il risultato netto e' in perdita per 129 milioni di euro (-32,2 milioni nel 2018) mentre il risultato netto rettificato e' positivo per 12,2 milioni di euro (13,5 milioni prima dell'applicazione dell'Ifrs 16) rispetto ai 16,7 milioni del 2018. Come scrive Radiocor, pesano sul risultato netto le svalutazioni di avviamenti di testate effettuate a seguito delle verifiche di impairment test per 105,6 milioni al netto dell'effetto sulle imposte, oneri per ristrutturazioni con impatto sul risultato netto pari a 19,1 milioni, nonche' la minusvalenza realizzata per la cessione di Persidera (-16,5 milioni di euro). L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019, prima dell'applicazione del nuovo principio contabile Ifrs 16, ammonta a 44,1 milioni, in riduzione di 59,1 milioni rispetto ai 103,2 milioni di fine 2018: il flusso della gestione ordinaria e' stato positivo per 25,4 milioni e a tale importo si e' sommato l'incasso di 71,1 milioni per la cessione di Persidera, mentre i piani di riorganizzazione avviati nel 2018 e realizzati nel 2019 hanno determinato esborsi per 29,2 milioni. L'applicazione dell'Ifrs 16 ha comportato la rilevazione al 31 dicembre 2019 di debiti finanziari per leasing e diritti d'uso pari a 55,3 milioni e pertanto l'indebitamento finanziario netto post Ifrs 16 ammonta a 99,4 milioni.