Google: anche gli editori coinvolti nella causa antitrust dei 10 stati Usa

Google sotto accusa anche dal mondo degli editori

Pare che alcuni editori, si legge su PrimaOnline, “siano protagonisti della causa intentata contro Google da una decina di stati Usa, convinti che il gigante tech gestisca un monopolio della pubblicità digitale e trascini il mercato a suo favore”. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dall’agenzia DowJones, fa sapere PrimaOnline, “diversi editori hanno collaborato per raccogliere testimonianze per aprire il fascicolo e molte delle accuse presentate sono coerenti con le loro lamentele. Tra le gruppo di società contattate dagli inquirenti antitrust, figurerebbero News Corp, New York Times, Gannett, Nexstar Media Group e Condè Nast”. Gran parte della causa antitrust, fa sapere Primaonline: “si incentra sull’ad server di Google, uno strumento che aiuta gli editori a mettere in vendita lo spazio pubblicitario, e su come interagisce con gli altri elementi chiave dell’impero dell’azienda”.

Google controlla il 90% del mercato dell'informazione

Alcuni però si sono mostrati scettici, assicurando gli editori che: “i suoi strumenti pubblicitari online erano stati progettati per aiutarli ad aumentare i loro guadagni”. A oggi molte testate dipendono da Google. Il colosso, fa sapere Primaonline: “controlla oltre il 90% del mercato degli strumenti di cui si servono gli editori per mettere in vendita il loro spazio pubblicitario e domina ogni anello della catena che collega gli editori agli inserzionisti online.