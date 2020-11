SaremoAncoraBambini, il docufilm sul lockdown raccontato dalle elementari

#SaremoAncoraBambini è il docufilm realizzato da Grinder Kids durante il lockdown. Un gruppo di bambini di terza e quarta elementare hanno raccontato le loro giornate, i pensieri, le sensazioni, tutto vissuto forzatamente in casa. I protagonisti sono loro, troppo piccoli per vivere male questa esperienza, ma già grandi per non rendersi conto e riflettere.

Coronavirus, famiglia, scuola, amici, futuro, desideri… eroi, sono i temi toccati, in modo naturale e senza forzature per raccontare i vari universi di valori visti con i loro occhi.

“Abbiamo cominciato quando tutto era fermo, immobile, silenzioso e non si poteva fare nulla”- dice Cosimo Solazzo, autore del docufilm, che con GRINDER KIDS ha realizzato questo progetto in piena pandemia. “Da remoto e con il prezioso aiuto dei genitori, abbiamo guidato i giovani protagonisti che hanno raccontato il loro tempo e i loro pensieri attraverso video user generated. Siamo semplicemente partiti dalla convinzione che è impossibile far dire ai bambini qualcosa di diverso da quello che pensano e abbiamo provato a stimolarli su vari temi, in un periodo, purtroppo, molto caldo.”

“#SaremoAncoraBambini è un piccolo manifesto della loro visione del mondo, in un momento indefinibile, tra illusione e disincanto e che tutti ci auguriamo rimanga sempre uguale a se stessa, vivace, consapevole, sorridente, inarrestabile.”

“Non abbiamo disubbidito, abbiamo solo rifiutato di accettare che non si potesse andare avanti. Proprio come fanno i bambini. Con loro è nato qualcosa che abbiamo realizzato mentre tutto era sospeso tra mille pensieri e una paura imponderabile: quella di non riconoscere più la realtà, se mai fosse tornata.”