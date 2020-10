Media più 'social' dell'autunno, sul podio ancora Sky Sport, Cookist, Fanpage

Media italiani sui social a settembre: in testa ancora Sky Sport per interazioni

Nella Top 15 di settembre dei media italiani sui social, stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee, i nomi, fatta eccezione per TgCom24 che esce dalla classifica (in agosto era 14esimo) e per Libreriamo, il magazine online sui libri e la cultura, diretto dal sociologo Saro Trovato, che entra al 15esimo posto, si riconfermano gli stessi di agosto.

In testa c’è sempre Sky Sport con 35,7 milioni di interazioni (somma di like, commenti e condivisioni su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube nella settimana successiva alla data di pubblicazione dei post). Presente in classifica anche con i suoi tre canali sulla Formula 1, il Moto Gp e l’NBA, nel complesso la rete sportiva diretta da Federico Ferri arriva a 47,1 milioni di interazioni, 3,8 in più rispetto al mese precedente. Per quanto riguarda le video view, sommando quelle di Sky Sport e dei tre canali citati si arriva a un totale di 63,7 milioni, 8,9 in più di agosto.

Ma a superare Sky Sport in termini di video view è Cookist, il magazine online di cucina di Ciaopeople MediaGroup, che in settembre ha raggiunto 121,5 milioni di video views, superando anche Benedetta Rossi, la regina delle cuoche online, ferma a 110,5 milioni (vedi la classifica dei video creator).

In seconda posizione si conferma Fanpage, il quotidiano online di Ciaopeople MediaGroup, diretto da Francesco Piccinini, con 13,1 milioni di interazioni e 92 milioni di video view. È di Fanpage il contenuto in testa alla classifica dei Best Performing Post, con la citazione dell’intervista che Vanessa Incontrada ha concesso a Vanity Fair sull’accettazione del proprio corpo anche quando non rispecchia i canoni estetici dominanti, post che ha raccolto 346mila interazioni. La copertina della rivista, con la foto della Incontrada nuda, è il best performing post di Vanity Fair (261mila interazioni).

Netflix è terzo con 10,4 milioni di like, commenti e condivisioni. La piattaforma di film e serie tv in streaming domina come al solito la classifica dei post più performanti. Suoi ben otto dei dieci contenuti che producono più buzz, tutti pubblicati su Instagram, dalle foto sui set di ‘Lucifer’ e della ‘Casa di carta’ al nuovo cast di ‘Baby’.

Quarto posto per Repubblica che questa volta riesce a superare il Corriere della Sera nell’abituale duello tra i due principali quotidiani italiani.

Sesto è il social magazine femminile Freeda, pronto a lanciarsi anche nelle serie tv in streaming.

Ottavo, dopo Sky Sport F1, è il giornale online satirico Lercio, che in settembre ha portato in diverse città il suo spettacolo Lercio live 2020.

Dopo i canali di Sky, è in 12esima posizione Sport Mediaset, diretto da Alberto Brandi, mentre a chiudere la classifica sono il portale studentesco ScuolaZoo, il sito di cucina GialloZafferano del gruppo Mondadori (terzo per video view con 42,6 milioni di visualizzazioni) e Libreriamo, dedicato al mondo di libri.

LA TOP 15