Ideeuropee: un libro per celebrare vent'anni di comunicazione e creatività

Ideeuropee, l’agenzia di comunicazione integrata fondata da Piergiorgio Paladin, compie vent’anni

Due decenni, che si possono leggere anche così: “175.320 ore. 7.305 giorni. 240 mesi”, perché a fare la differenza è sempre il punto di vista dal quale osserviamo il mondo, specialmente per chi si occupa di comunicazione.

Un’agenzia con una forte specializzazione nella digital strategy ha scelto di festeggiare l’importante traguardo… con un tradizionale libro cartaceo, oltretutto in una versione brossurata superelegante, con copertina olografica e diversi inserti in punto di colla, come le buste contenenti vere e proprie lettere, che raccontano in maniera decisamente originali questi vent’anni di cambiamenti.

Proprio “Cambiamenti”, presentato oggi 6 dicembre, è il titolo di questo volume speciale, con una raccolta di temi scolastici - ovviamente creati per l’occasione – per ripercorrere una storia fatta di ufficio stampa, graphic design, eventi, marketing politico, solidarietà ed attività associative. Una galassia ricca di idee, che ha visto l’agenzia trevigiana spaziare dalla politica all’industria, passando per lo sport, altra grande passione del fondatore: Paladin, che molti anni fa fu addetto stampa del Treviso calcio, oggi guida UniVerso Treviso, il consorzio che sta rilanciando la gloriosa storia del basket cittadino, dopo l’uscita di scena della famiglia Benetton.

I "Cambiamenti" e la capacità di anticiparli

Una passione che ha ispirato la creatività: “Nell’anno dei Mondiali i negozi fisici avevano ancora la meglio sull’e-commerce e noi vendevamo online i prodotti del marchio Azzurro di nascita. All’indomani delle Olimpiadi di Londra per parlare di diversità abbiamo dato vita al concorso solidale ‘Mi piace di cuore’, dedicato alle società paralimpiche venete. L’anno scorso invece con un semplice video fatto rimbalzare sui social abbiamo innescato la challenge ‘SOSteniamo le serrande’ per dare una mano alle piccole attività commerciali fiaccate dal Covid”.

"A saperli leggere, gli strumenti di comunicazione nati negli ultimi due decenni – riflette Paladin – offrono opportunità potentissime. Anche in situazioni di crisi, come quella attraversata negli ultimi mesi a causa della pandemia. In questo periodo abbiamo ricevuto decine e decine di richieste da parte di aziende del territorio che si rivolgevano a noi per costruire o ricostruire la loro immagine. Aver potenziato negli anni la gamma di servizi offerti puntando su professionalità diverse ci ha permesso di porci come un interlocutore unico in grado di rispondere anche alle esigenze più complesse, integrando i più recenti con i canali classici".