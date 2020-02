Il coronavirus fa bene all'erotismo. Sito porno free per le zone colpite

Il sito porno xHamster offre un abbonamento premium gratuito alle persone nelle zone rosse dell’epidemia di coronavirus. Esempio, se vogliamo estremo come contenuti, di real time marketing.

Sul profilo Twitter della piattaforma compare infatti un criceto con una mascherina e un tweet in cui si spiega che xHamster garantirà l’accesso premium gratuito da ora alla fine di marzo ai residenti di Lombardia, Veneto, Tehran, Canarie, Daegu e Wuhan: “Se sei in una zona a rischio per il Covid-19 (coronavirus) per favore rimani in casa. "Stiamo offrendo accesso gratuito a xHamster Premium per le regioni interessate”. Infine compare un cuore con la scritta “rimani al sicuro con xHamster”.