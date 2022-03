Il direttore di Affari Angelo Perrino ospite a Ore 14 su Rai2 giovedì 31 marzo

Angelo Maria Perrino ospite di Milo Infante a Ore 14

Anche oggi giovedì 31 marzo, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è ospite nel salotto tv di Milo Infante per discutere i principali casi di cronaca e attualità, tra cui l'omicidio di Carol Maltesi, la presunta relazione tra preside e alunno al liceo Montale di Roma e la donna 92enne uccisa a Cuneo dal proprio figlio.

In studio saranno presenti anche oltri ospiti, con cui Perrino e Infante si confronteranno per cercare di analizzare e spiegare cause e circostanze di questi fatti che stanno scuotendo l'opinione pubblica.

