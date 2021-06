Il direttore di Affari su Isoradio. Come difendersi dalle fake news del web

Ultima settimana, prima della pausa estiva, per ‘L’autostoppista’ di Igor Righetti su Rai Isoradio. Il programma è stato molto apprezzato e ha riportato su Radio Rai centinaia di migliaia di ascoltatori che ogni giorno, per 12 anni, hanno seguito con entusiasmo e partecipazione “Il ComuniCattivo”, il precedente format di grande successo ideato e condotto da Igor Righetti su Rai Radio1. Anche questa settimana, quindi, sempre dal lunedì al venerdì alle 17, sui 103.3 in fm, Righetti fa salire a bordo della sua vettura un personaggio del mondo dello spettacolo o della cultura, ma anche giovani influencer, imprenditori e professionisti, con i quali racconta l’Italia e gli italiani con ironia, sagacia e creatività. Per questo nuovo format, Igor Righetti si è ispirato al suo illustre cugino Alberto Sordi nella sua divertente interpretazione di tassista nel film cult “Il tassinaro”.

La puntata di venerdì 11 giugno sarà dedicata ad aneddoti e curiosità su Alberto Sordi in vista del 15 giugno, giorno in cui il grande attore avrebbe compiuto 101 anni.

Un’auto parlante e interattiva, ribelle e sovversiva, con tanto di “navigattore” che propone agli ignari “autostoppisti” anche alcune autodediche, brevissime frasi estrapolate da canzoni e film famosi che i personaggi possono dedicare ad amici o nemici. “L’autostoppista” è il primo programma che viene sanificato automaticamente al termine di ogni ascolto, ideale quindi per gli ipocondriaci.

Questi i prossimi “autostoppisti”.

Lunedì 7 giugno: Leo Gullotta, attore. Il direttore responsabile del quotidiano digitale Affari italiani, Angelo Maria Perrino, spiega come difendersi dalle fake news che popolano il web e gli sviluppi dell’editoria digitale. La giornalista e scrittrice Roberta Damiata racconta il suo nuovo romanzo “Stavo cercando te”.

Martedì 8 giugno: Valeria Fabrizi, attrice. L’influencer Lorenzo Castelluccio racconta le ultime rivelazioni dal mondo dei social. Lorella Claudia Ridenti, direttore responsabile dei periodici Ora, Tutto, Voi e Lei Style si sofferma sul successo dell’editoria familiare e gossip.

Mercoledì 9 giugno: Antonio Centomani, regista.

Giovedì 10 giugno: Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice radiotelevisiva.

Venerdì 11 giugno: Alberto Sordi segreto, puntata in omaggio al grande attore in vista del 15 giugno, giorno in avrebbe compiuto 101 anni. Per ricordarlo assieme a Igor Righetti saliranno a bordo Tiziana Appetito e Alessandro Canestrelli, figli dei fotografi di scena e amici di Sordi Enrico Appetito e Alessandro Canestrelli senior; la contessa Patrizia de Blanck con la quale l’Alberto nazionale ebbe una storia d’amore nei primi Anni Settanta, Orazio Anania, ideatore dell’Apoxiomeno International Award.

Il programma può essere ascoltato anche in tv (sul digitale terrestre e sul satellite), su RaiPlay Radio (www.rayplayradio.it/isoradio) e tramite la app di Radio Rai. In podcast si trovano tutti gli “autostoppisti” saliti a bordo finora. Sulla vettura è sempre presente il bassottino Byron il quale interagisce con gli autostoppisti e con le bizzarrie tecnologiche dell’auto. Con Byron vengono affrontate anche tematiche sul mondo animale e sul rapporto tra il personaggio e i quattro zampe. Un programma in cui l’imprevisto e la sorpresa, l’ironia sagace e graffiante, la narrazione veloce, il linguaggio vivace e l’abbondante creatività inchiodano l’ascoltatore e costituiscono l’ossatura di questo originale e innovativo format.