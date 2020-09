Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a Telenorba

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino parteciperà stasera alla trasmissione “Il Graffio-Speciale Elezioni”, in onda alle 23.15 su Telenorba e TgNorba24, grande tv privata del Sud (canale 510 di Sky). Presenti, insieme al direttore, anche Giuseppe De Tomaso, direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno, e Claudio Scamardella, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Collegamenti esterni con Marisa Melpignano, imprenditore del settore turistico, con Francesco Casillo, imprenditore dell’omonima industria agroalimentare e con don Mimmo Laddaga, dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, per parlare dell’agenda del nuovo governo regionale in settori importanti come sanità, industria, agricoltura e turismo.