Il Domani di Carlo De Benedetti parte a razzo. Oltre 700 abbonati 4 mesi prima

Il Domani di Carlo De Benedetti registra già oltre settecento abbonamenti a quattro mesi dall’uscita del primo numero e oltre duemilacinquecento iscritti alla newsletter del direttore Stefano Feltri. Un’aspettativa molto alta, in tanti vedono l’inizio di una nuova avventura tipo "La Repubblica" del 1976, soprattutto ora che il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, e a lungo di proprietà di De Benedetti, sta cercando una strategia industriale da grande gruppo editoriale internazionale e non da foglio di parte.

Una nicchia di nostalgici della Repubblica giornale-partito, come scrive Linkiesta, potrebbe quindi entrare nella squadra di De Benedetti, che però non è riuscito, almeno per ora, a convincere alcuni big in uscita come Carlo Verdelli, che è andato al Corriere della Sera, e Gad Lerner, che è andato al Fatto.

Sulla squadra di giornalisti arruolati da Stefano Feltri ancora non c’è nulla di ufficiale, ma a Linkiesta risulta che il vicedirettore sarà Emiliano Fittipaldi dell’Espresso, il quale sarà affiancato da Giovanni Tizian e Stefano Vergine, provenienti entrambi dal settimanale del gruppo Gedi. Poi arriveranno anche due giornalisti di area Comunione e Liberazione, provenienti dal Foglio di Claudio Cerasa: Mattia Ferraresi e Nicola Imberti, i quali saranno rispettivamente il caporedattore e il vice del nuovo quotidiano di Feltri.

Tra gli altri nomi che si fanno ci sono Davide De Luca de Il Post e la giornalista garantista Daniela Preziosi ex Manifesto. C’è incertezza su Selvaggia Lucarelli, cui è stata offerta la vicedirezione del giornale ma che pare abbia deciso di restare al Fatto dove quest’estate parteciperà a un quiz televisivo condotto da Marco Travaglio sulla tv del quotidiano giustizialista.