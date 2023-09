Il Giornale e Libero sotto una nuova società, Angelucci dà vita al polo editoriale del Cdx

Angelucci smuove il mondo dell'editoria. Nasce il polo editoriale del Centrodestra

Angelucci dà vita al polo editoriale del centrodestra. Dopo qualche mese dall’acquisto del Giornale, quotidiano rilevato al 70% da Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, Antonio Angelucci fonda la Gruppo Editoria Italia, società a capo dei quotidiani Libero, Il Tempo, Il Giornale, Il Corriere di Rieti e Viterbo.

Così, il “re” delle cliniche private del Centro-Sud, ha tutte le carte in tavola per dare, a tutti gli effetti, vita a un polo editoriale che viri verso il centrodestra. Nonostante sia nata da molto poco, la nuova società, come riporta Primaonline, si è già mossa in termini di comunicazione, dando il via a una campagna Out-Of-Home per Libero e Liberoquotidiano.it a Roma e Milano.

La campagna fa capo a Emanuele Ranucci, appena nominato direttore marketing del nuovo polo editoriale, il quale può offrire alla società skills ed esperienze fatte come responsabile della comunicazione social del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e, poi, in B2b Communication.