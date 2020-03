EMERGENZA CORONAVIRUS, Il Gruppo 24 ORE mette gratuitamente a disposizione della PA l' App24PA per comunicare con i cittadini in tempo reale nell'emergenza Coronavirus

Il Gruppo 24 ORE mette gratuitamente a disposizione della PA App24PA® piattaforma per l’invio di informazioni e notizie georeferenziate in tempo reale.

Coronavirus, dal Sole24ore un servizio di pubblica utilità per le istituzioni e per il cittadino in grado di garantire la privacy dei destinatari

L’emergenza Coronavirus ha amplificato la necessità di rispondere in modo tempestivo, efficace e trasparente alle esigenze di informazione dei cittadini da parte della pubblica amministrazione, così come ha reso ancora più importante investire in nuove tecnologie finalizzate alla prevenzione, alla diagnostica e al monitoraggio dell’epidemia.

Per rispondere a queste esigenze, espresse anche dalla fast call for action del Governo italiano “Innova per l’Italia: tecnologia e innovazione per la lotta al Coronavirus”, il Gruppo 24 ORE ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione delle realtà della Pubblica Amministrazione App24PA®, una soluzione basata sulla Piattaforma WhereApp®, realizzata da VJTechnology srl, che è già in uso da parte della nostra Protezione Civile Nazionale e della Croce Rossa Italiana.

AgID, l’Agenzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha collaborato alla progettazione degli obiettivi della Piattaforma, in coerenza al proprio ruolo di coordinamento delle iniziative progettuali delle PA centrali e locali per l’incremento dell’indice di digitalizzazione del territorio nazionale secondo le politiche di sviluppo promulgate dalla Comunità Europea.

App24PA® rientra nella strategia del Gruppo 24 ORE di sviluppo di servizi e soluzioni software avanzate coerenti con la propria mission di servizio. La soluzione, che poggia le sue funzionalità su una piattaforma evoluta di comunicazione, può giocare un ruolo di primo piano per il contrasto della diffusione del Covid-19, attraverso azioni di monitoraggio e tracking della popolazione, di diffusione di informazioni di pubblica utilità certificate divulgate esclusivamente dalle istituzione pubbliche e da organi ufficiali d’informazione coinvolti nella lotta a questa epidemia.

Grazie a App24PA® le tante realtà della Pubblica Amministrazione possono comunicare in modo semplice, diretto ed immediatamente operativo con i propri utenti inviando informazioni e notizie in tempo reale verso cittadini geo-referenziati sul territorio nazionale, corredandole di contenuti multimediali e di edutainment quali foto, audio e video. L’uso dell’App e l’invio delle informazioni viene effettuato garantendo la totale privacy dei destinatari: le pubbliche amministrazioni che si avvalgono del servizio, infatti, non conoscono dati sensibili dei cittadini destinatari el’iscrizione al servizio è fatta in forma assolutamente anonima. Il monitoraggio dei cittadini viene effettuato mediante azioni di tracciamento dell’identificativo associato al dispositivo mobile su cui è installata l’App e dunqueprescinde dall’uso di qualsivoglia sistema di autenticazione o login.

L’app – disponibile gratuitamente i prossimi giorni sia per sistemi iOS che Android – consente ai cittadini non solo di ricevere informazioni ma permette anche, in caso di necessità, chiedere aiuto, attivare allarmi, ottenere supporto da reti di sostegno e associazioni di volontariato censite dagli organi competenti.

La piattaforma, inoltre, consente di rivolgersi agli stranieri che si trovano su un determinato territorio: App24PA®, infatti, fornisce informazioni che vengono tradotte automaticamente nelle lingue dei destinatari (attualmente disponibili Spagnolo, Tedesco, Francese, Inglese e Portoghese) attraverso strumenti di ascolto automatico (text-to-speech).

La soluzione App24PA® è stata presentata sia alla call action del Governo italiano “Innova per l’Italia: tecnologia e innovazione per la lotta al Coronavirus” sia in risposta alla call europea, a carattere d’urgenza, Enhanced EIC Accelerator Pilot per la presentazione di progetti tecnologici atti al contrasto della diffusione del Covid-19.