Mediaset, cala il silenzio sui migranti: meglio non parlare più di sbarchi

Mediaset, Rete 4 "finge" che non esistano più gli sbarchi dei migranti

Rete 4, storica rete del gruppo Mediaset ha attuato da un po’ di tempo una linea soft sul tema dei migranti che non è sfuggita ai telespettatori più attenti. Per qualcuno è proprio calato il silenzio.

Gli sbarchi dei migranti, come scrive in un editoriale Domani, in passato è stato l'argomento di punta dei talk show in onda sulla rete. Storicamente i temi divisivi sono stati il pane quotidiano di Mediaset, che al suo pubblico non deve certo quella parvenza di politicamente corretto o“super partes” che è riservata alla Rai, schiava del canone degli italiani.

Il motivo è presto detto, la gestione degli sbarchi in Italia da parte del governo attuale e, in senso ampio, di tutta la destra, si sta rivelando fallimentare e di norma sale agli onori della cronaca solo dopo eventi infausti - e secondo molti deplorevoli - come i naufragi, che mietono decine (quando non centinaia) di vittime colpevoli di volersi salvare dalla guerra e dalla sopraffazione dei propri Paesi d’origine.