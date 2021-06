Internet, nuovo crack globale: siti di trading e compagnie aeree in tilt

Piattaforme di trading di borsa, banche e compagnie aeree: arriva un nuovo crack globale di Internet, dieci giorni dopo il guasto che ha messo offline diversi portali dalla piattaforma di e-commerce di Amazon alla testata giornalistica del Corriere, che manda in tilt diversi siti internazionali paralizzandoli per alcuni minuti. Un nuovo down che- stando a quanto riportano i media statunitensi- sarebbe però già stato risolto. Nel mirino del crack alcuni siti di compagnie aeree come la Southwest Airlines e la United Airlines, l'australiana Virgin Australia, e alcune banche australiane come la Commonwealth Bank of Australia e la borsa di Hong Kong, The Hong Kong Stock Exchange. Stando a quanto emerso finora, il problema avrebbe avuto origine con il provider di servizi Internet Akamai, che ha sede nel Massachusetts. "Akamai è al corrente del problema e sta lavorando attivamente per ripristinare i servizi il più presto possibile", ha fatto sapere la società su Twitter. Un blocco analogo a quello di dieci giorni fa, causato dai problemi registrati però da un altro fornitore di servizi digitali, Fastly, che ha messo ko decine di siti web in tutto il mondo per alcune ore: dalla versione digitale del The New York Times al The Guardian, dal Financial Times a Le Monde, passando per la piattaforma Twitch.