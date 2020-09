iPhone 12 non arriverà il 15 settembre: ecco la data di presentazione

Apple, evento 15 settembre 2020: settimana prossima vedremo Apple Watch 6 e iPad Air 2020. Per iPhone 12 bisognerà aspettare ancora un po'

L'emergenza Coronavirus ha avuto un effetto negativo anche su grandi aziende come Apple. Il colosso d Cupertino come da tradizione avrebbe dovuto presentare il suo nuovo modello di iPhone a settembre ma sembra che ciò non avverrà. La Mela ha inviato alla stampa l'invito ad un evento virtuale per la presentazione di nuovi prodotti in programma il 15 settembre ma tra questi pare non ci sarà iPhone 12. L'invito è accompagnato dalla scritta Time Flies, il tempo vola.

Apple, evento 15 settembre 2020: niente iPhone 12 ma Apple Watch 6, iPad Air 2020 e AirPods 3

Apple avrebbe ritardato la presentazione di iPhone 12 a causa dei ritardi nella produzioni dovuti al blocco delle fabbriche per l'emergenza Coronavirus. Partendo dal claim dell'evento del 15 settembre, però, si prevede che in quell'occasione vedremo Apple Watch Series 6, un modello di iPad Air con design rinnovato e AirPods 3. Non è da escludere anche il lancio di AirPower, la ormai famigerata base per la ricarica wireless presentata ormai 2 anni fa, e dei tag bluetooth AirTag, che una volta posizionati su un oggetto prermetteranno di localizzarlo in ogni momento tramite l'app Find My.

iPhone 12 uscita e caratteristiche

iPhone 12 dovrebbe essere presentato ufficialmente nei primi giorni di ottobre e il lancio sul mercato avverebbe subito dopo (12-19 ottobre per i preordini). Durante questo evento potrebbe essere svelato anche un nuovo modello di Mac con processore ARM ma non è da escludere che la Mela non gli dedichi una presentazione tutta per sé tra novembre e dicembre.

iPhone 12 sarà disponibile in 4 diversi varianti ma per la prima volta tutte presenteranno uno schermo OLED. Il modello con schermo più ampio (6,7") presenterà una tripla o quadrupla fotocamera principale e oltre ai classici obiettivi si parla di un sistema LIDAR per la realtà aumentata. iPhone 12 Pro Max potrebbe inoltre permettere la visione di contenuti video con un frame rate di 120 hz per immagini più fluide e definite. La fotocamera frontale non verrà inserira al di sotto dello schermo come alcuni modelli di Samsung e Huawei.

A livello di design si parla di linee più squadrate e linee nette, scelta estetica già adottata sugli ultimi modelli di iPad. Tutti i modelli di iPhone 12 monteranno il nuovo chip A14 Bionic e dovrebbero avere il supporto al 5G.

iPhone 12 prezzo

iPhone 12 (5,4 pollici) a 699 dollari (128GB) e 749 dollari (256GB)

iPhone 12 Max (6,1 pollici)a 749 dollari (128GB) e 849 dollari (256GB)

iPhone 12 Pro (6,1 pollici): 999 dollari (128GB), 1.099 Dollari (256GB) e 1.299 dollari (512GB)

iPhone 12 Pro Max (6,7 pollici) a 1.099 dollari (128GB), 1.199 dollari (256GB) e 1.399 dollari (512GB)