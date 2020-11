Italian Sustainability Photo Award, svelati i vincitori della prima edizione

Nell’ambito dell’evento “L’Economia del Futuro”, curato dal Corriere della Sera e dedicato alla sostenibilità, sono stati rivelati i vincitori della prima edizione dell’Italian Sustainability Photo Award – ISPA.

Il premio è stato ideato da Parallelozero, agenzia fotogiornalistica internazionale specializzata nella produzione di contenuti visuali per il mondo dell'editoria e del corporate, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sostenibilià ambientale, della sostenibilità sociale e della governance sostenibile.

La realizzazione del concorso è stata inoltre resa possibile dalla collaborazione con PIMCO, tra le principali società di gestione di investimenti al mondo, che ha rivestito il ruolo di main sponsor.

I vincitori e i premi

Nella categoria Miglior Foto la giuria ha deciso di premiare l'immagine scattata da Vittoria Lorenzetti, che ritrae la modernissima (e sostenibile) funivia Skyway, sul Monte Bianco (prima foto in alto).

Nella categoria Storia Fotografica i vincitori ex aequo sono risultati Enrico Genovesi, con il suo lavoro sulla comunità alternativa di Nomadelfia, e Gianmarco Maraviglia, che ha documentato Fico, il più grande parco a tema alimentare del mondo. I diecimila euro del Grant sono andati invece a Nicolò Panzeri, che ha potuto continuare – fra maggio e ottobre 2020 – il suo progetto “Feed us” dedicato al rapporto fra industria agro-alimentare, innovazione tecnico-scientifica e sostenibilità ambientale.

Enrico Genovesi

Bambini all’interno dello scuolabus. La cura dei ragazzi e dei bambini orfani, la risposta all’emergenza sociale dell’abbandono a cavallo fra le due guerre, rappresentano la prima scintilla che ha dato vita a Nomadelfia. Oggi questo fenomeno è meno esteso, ma esiste ancora, in forme meno evidenti ma più complesse. Per questo Nomadelfia è ancora attiva nel campo dell’accoglienza, nella forma giuridica dell’affido familiare.



Gianmarco Maraviglia

Anche all'interno del negozio di tabacchi si può usufruire di una intensa esperienza multimediale. Grazie alla realtà virtuale si pùò fare un viaggio all'interno della coltivazione e lavorazione del tabacco.







Nicolò Panzeri

3Bee è una start-up sviluppatrice di un sistema tecnologico per il monitoraggio degli alveari. Questo permette all’apicoltore di valutare l’importazione nettifera, lo stato delle scorte invernali, le fioriture, e di pianificare le attività e la sua presenza in apiario.







“Innovazione, ricerca, ma anche rispetto della nostra cultura e tradizione emergono dai lavori inviati dai partecipanti”, ha spiegato la giornalista Tiziana Ferrario, presidente di giuria della prima edizione di ISPA: “L’Italia appare come un paese all’avanguardia, dove la creatività si realizza attraverso l’uso della tecnologia con attenzione alla salvaguardia del territorio e delle sue ricchezze naturali. Non è stato semplice per la giuria arrivare ad una sintesi e scegliere i vincitori e non a caso per la sezione Storia Fotografica sono stati decisi due premi pari merito: soggetti molto diversi tra loro, ma entrambi in linea con il tema della sostenibilità”.

Alla migliore Foto Singola andrà un premio di 1500 euro mentre i due ex aequo nella categoria Storia Fotografica si divideranno il premio di 3500 euro. “Siamo entusiasti degli ottimi risultati raggiunti in questa prima edizione di ISPA”, ha commentato Alessandro Gandolfi, Managing Director e responsabile per l'Italia di PIMCO: “Abbiamo creduto fin dall’inizio a questo concorso, il primo in Italia dedicato ai temi ESG, con la volontà di sostenere e promuovere un cambiamento positivo al di là del mondo finanziario".