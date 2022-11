Italiaonline presenta "FuoriCasa" e punta sul mercato del Digital Out of Home

Italiaonline si butta nel mercato della pubblicità digitale "fuori casa"

Con FuoriCasa, Italiaonline, la più grande internet company italiana, debutta nel mondo del digital out of home (DOOH), il mercato di pubblicità digitale su schermi posizionati al di fuori dell’ambiente domestico, nei luoghi di maggiore passaggio: totem, tv o grandi schermi (billboard) collocati in diversi punti della città o del territorio come strade, aeroporti, pensiline, metropolitane, stazioni e centri commerciali.

Il digital out of home è un'evoluzione della tradizionale cartellonistica pubblicitaria (OOH - out of home), con il vantaggio che gli annunci DOOH hanno il doppio delle probabilità di essere visti e sono 2,5 volte più incisivi degli annunci out of home statici, grazie alla loro capacità di attrazione e di coinvolgimento*. La dinamicità, infatti, colpisce l’osservatore e rende più memorabile l’advertising.

Il mercato del DOOH è in continua crescita: secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, il mercato raggiungerà a fine 2022 il valore di 102 milioni di euro, con una crescita di +62% rispetto al 2021.

Rispetto all’out of home tradizionale, il digital garantisce maggiore flessibilità, più personalizzazione e una migliore misurabilità permettendo di svincolarsi dalle logiche di acquisto e pianificazione tradizionale e andando “online” in determinati giorni, fasce orarie e in determinati punti della città, intercettando un target specifico presente in determinati luoghi.